"التربية" تعلن انتظام العملية التعليمية اعتباراً من صباح السبت

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم انتظام المسيرة التعليمية؛ بالتزام الكادر المدرسي والطلبة بالدوام كالمعتاد اعتباراً من صباح السبت 2022/4/16 للمدارس التي تداوم السبت، والأحد للمدارس التي تداوم الأحد، حيث ستتخذ الخطوات اللازمة لإيفاء الطلبة حقهم المقدس في التعليم، واستكمال المقررات الدراسية وتعويض ما فاتهم من المنهاج لإتمام العام الدراسي الحالي وفق الأجندة المعلن عنها سابقا، مشددة على أهمية تكامل أدوار الأهالي والمجتمع المحلي والمعلمين لبذل كل جهد ممكن، لضمان حق التعليم للطلبة، وبما من شأنه معالجة الفاقد التعليمي، والمضي قدماً في الترتيبات الخاصة بعقد امتحان الثانوية العامة في موعده، خاصة في ضوء ما يعتري المشهد العام من تحديات بفعل عدوان السلطة القائمة بالاحتلال وعصابات الاستعمار الاستيطاني للمدن الفلسطينية والاستهداف الممنهج والمنظم لأطفالنا وشبابنا واستباحة دمائهم، مؤكدة التزامها بإنصاف المعلمين وصوْن حقوقهم، جنبا إلى جنب مع حق الطلبة في تحقيق تعليم وتعلم نوعي لهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها ماضية قدما في إنجاز نظام مهنة التعليم وإقراره نهائياً، بما ينطوي عليه من تحوّل تاريخي في مكانة المعلم ومساره الوظيفي، مؤكدة ثقتها المطلقة بانتماء معلمينا، وإدراكهم لما تقتضيه المسؤولية الوطنية والمهنية من إعداد خطط كفيلة بامتلاك الطلبة الكفايات المخطط لها بما يشمل المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات.

وثمنت "التربية" الاتفاق مع اتحاد المعلمين وجهود اللجنة التي تضم بالإضافة لها مجلس الوزراء ووزارة المالية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مؤكدة أنها تتابع مع اللجنة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه .