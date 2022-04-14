فعاليات جنين ومخيمها تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا

وطن: نددت فعاليات جنين ومخيمها، مساء اليوم الخميس، بجرائم الاحتلال والعدوان المستمر الذي يستهدف المحافظة، مطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

جاء ذالك خلال الاعتصام أمام الخيمة المنصوبة في جنين، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، وتنديدا بالإرهاب المستمر والجرائم التي ترتكب بحق أبناء المدينة ومخيمها وقراها وبلداتها، بمشاركة ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، وفصائل العمل الوطني والإسلامي.

وندد المشاركون باستمرار تعذيب الأسرى الذين ينتفضون في كافة السجون ضد ظلم وقهر السجان، ومعاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم.

ودعو أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، إلى الضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة فيما يسمى "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى.

وشددوا على الوحدة الوطنية من أجل التصدي لعدوان الاحتلال، والمشاركة في مهرجان تأبين الشهداء الذين استشهدوا في العدوان الأخير على المحافظة والذي سيقام مساء يوم غد في مخيم جنين.