العاروري: المقاومة أبلغت الوسطاء بأن المساس بالأقصى سيشكل عامل تفجير في العالم كله

وطن: أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، اليوم الخميس، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أبلغت الوسطاء أن "اقتراب الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى سيشكل عامل تفجير ليس في فلسطين فقط بل في العالم كله".

وقال العاروري في تصريح صحفي، إن "الشعب الفلسطيني في حالة استنفار دائم في مواجهة الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيدخلون إلى موجة جديدة عاتية من المقاومة ستطرد الاحتلال من الضفة والقدس.

وأضاف أن العمل من أجل حماية المقدسات فرض عين على كل أبناء الشعب الفلسطيني، وتابع : "لا نشتري وعود الاحتلال، ونثق بشعبنا وبقدراتنا واستعدادنا للدفاع عن الأقصى بكل ما نملك".

وأوضح العاروري، بأن الشعب الفلسطيني وصل إلى مرحلة الثورة الشاملة ضد الاحتلال في الضفة والقدس والـ 48 والشتات، مشدّدًا على أن غزة "العمق الاستراتيجي في هذه المرحلة".

ولفت إلى أن المواطنين في الداخل المحتل هم من أقوى نقاط القوة في نضال الشعب الفلسطيني، وكان قد نهض في معركة سيف القدس نهضة عملاقة بطولية مجيدة.

وأردف العاروري، أن الاحتلال يأخذ بالحسبان الدور البطولي الفلسطينيين في الداخل المحتل، مشدّدًا على أكتافهم ينهض الرباط في المسجد الأقصى.