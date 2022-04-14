الاحتلال اعتقل(539) فلسطينياً في مارس 2022 وأعلى نسبة اعتقال في القدس

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (195) أوامر بالاعتقال الإداري واعتقلت (539) فلسطينياً في مارس 2022 بينهم (62) قاصر و (19) امرأة.

جاء ذلك ضمن البيان المشترك الصادر عن مؤسسات المعتقلين: (مفوضية شؤون المعتقلين، نادي أسير المجتمع الفلسطيني، جمعية أدمير لحقوق الإنسان، مركز معلومات وادي حلوة) حيث أكدوا هناك حاليا (4450) معتقل في السجون الإسرائيلية، حتى نهاية مارس 2022 بينهم (32) امرأة و (160) قاصر و (530) معتقل إداري.

أعلى نسبة لحالات اعتقال كانت في القدس مع (163) حالة بينهم (43) قاصر. بخصوص الحبس الإداري، صدر (195) أمر في مارس، تشمل (107) أمر جديد و (88) أمر تمديد.

يستعرض البيان أهم السياسات والتدابير التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين:

"جريمة الجهل الطبي (القتل البطيء) : ارتفاع ملحوظ في حالات السرطان بين المعتقلين"

شهد شهر مارس ارتفاع ملحوظ في حالات السرطان، ومثال على ذلك هو المعتقل عبدالباسط معطان المصاب بالسرطان ويعاني من ألم شديد في جميع أنحاء جسده كما يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.

حالة أخرى هي المعتقل ناصر أبو حميد الذي يعتبر من الحالات المصابة بأمراض مزمنة حيث انتشر السرطان إلى رئته اليسرى بالإضافة إلى المعتقل عيد ناثر الذي خضع لعملية استئصال ورم من حمالة الصدر حيث حالته الصحية ساءت.

المعتقلون المرضى يواجهون سياسة التجاهل الطبي المتمثلة في المماطلة في تقديم العلاج الطبي بالإضافة إلى التعذيب الذي يتعرضون له أثناء النقل بسيارة بوستا.

"مركز حبس أوفر امتداد لمركز استجواب المسكوبية"

أنشأت سلطات الاحتلال مركز اعتقال عوفر في عام 2021 كبديل لمركز استجواب المسكوبية لسكان الضفة الغربية ليكون أسوأ مراكز استجواب على الإطلاق فيما يتعلق بالظروف والتحقيقات أساليب أيونية يستخدمها المفتشون ضد المعتقلين الفلسطينيين.

حسب شهادات المعتقلين الذين زارهم محامو اللجنة في عوفر، فقد تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاستجواب.

ومن الأمثلة على ذلك المعتقل أواب مبارك من مخيم جلازون للاجئين، الذي أكد لمحاميه أنه تعرض لإجراءات استجواب قاسية وقضى 14 يوما تحت الاستجواب، لمدة 21_23 ساعة يوميا. حُرم تماماً من النوم، وتم تهديده بالقبض على أفراد عائلته.

" (195) صدرت أوامر الحبس الإداري: أعلى معدل منذ مايو الماضي"

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (195) أوامر بالاعتقال الإداري تضمنت (107) أوامر جديدة، تشكل أعلى معدل اعتقالات منذ مايو 2021.

شهدنا أن سلطات الاحتلال تحاول تقويض أي مواجهة بإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري.

أشارت مؤسسات المعتقلين إلى أن غالبية الذين تحولوا إلى الاعتقال الإداري كانوا معتقلين سابقين أمضوا سنوات عديدة في السجن. وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (530) من بينهم المعتقلات شروق بعدان والصحفية بشرى طويل.

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري واحدة من أبرز وأشد السياسات التي تنفذها سلطات الاحتلال منذ احتلال فلسطين.

الجدير بالذكر أنه منذ بداية عام 2022 أصدرت سلطات الاحتلال ما يقرب من (400) أمر اعتقال إداري، في ظل مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال من قبل المعتقلين الإداريين في فرا برنامج me of strong لمجابهة جريمة الحبس الإداري.

وأكدت مؤسسات المعتقلين وجود مخاوف في ظل التصعيد الحالي لسلطات الاحتلال بما في ذلك استمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مثل حالات الاعتقال الممنهج وتزايد الإداري أوامر الاعتقال وأساليب التعذيب الممنهجة المستخدمة ضد المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاستجواب.

ودعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى بذل الجهود اللازمة لوقف هذه الجرائم والانتهاكات.