عشرون عاما على اختطاف مروان

وطن: اصدرت الحملة الشعبية لاطلاق سراح المناضل مروان البرغوثي بيانا في ذكرى اختطافة العشرين طالبت فيه الاسراع في تحقيق الوحدة الوطنية أولا، وتوحيد كامل الطاقات والإمكانات لكل جماهير شعبنا في الوطن والشتات، وإعادة تفعيل وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة جميع القوى وفي مقدمتها حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

كما اكدت الحملة على رسالة القائد مروان البرغوثي وإيمانه بحق الشعب الفلسطيني الذي قدم ويقدم التضحيات يوميا، ويعاني التشريد والمنافي والقتل والحصار والاعتقال والإعتداء على مقدساته، بحقه الثابت في المقاومة الشاملة لإنجاز حقوقه في العيش بكرامة وحرية في دولته المستقلة كاملة السيادة، وفي إطار نظام ديمقراطي يرتكز على التداول السلمي للسلطة وحسم الخلافات في صناديق الاقتراع وتحريم اللجوء إلى السلاح في القضايا الداخلية، نظام تصان فيه الحريات، ويلتزم الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وسيادة القانون، ومحاربة الفساد، وتحترم فيه حقوق المرأة ومشاركتها ونيلها لمكانتها التي تستحق. إن تحقيق ذلك يتطلب.

وجاء في البيان الذي وصل وطن، انه في الخامس عشر من نيسان العام 2002، وفي ذروة الاجتياح الإسرائيلي للمدن الفلسطينية وحصار الرئيس ياسر عرفات، وفي ذروة العدوان على شعبنا ومجازر القتل والاغتيال والاعتقال والتدمير، والاعتداء على الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم، كان اختطاف القائد المناضل مروان البرغوثي، النائب في المجلس التشريعي وأمين سر حركة فتح في الضفة الغربية آنذاك في سياق محاولة الاحتلال وقف الانتفاضة وكسر إرادة المقاومة والصمود، وفي سياق مصادرة الشرعية الفلسطينية التي كانت ذروتها اغتيال الرئيس الشهيد ياسر عرفات، تلا ذلك في السنوات اللاحقة اختطاف العشرات من النواب والقادة السياسيين.

واوضحت الحملة ان القائد مروان البرغوثي، الذي عرفه شعبنا وأمتنا كان رمزا للمقاومة والوحدة الوطنية ومهندسا لانتفاضة الأقصى طوال سنوات المطاردة والإقامة الجبرية والإبعاد ومحاولات الاغتيال، وكان على مدار 27 عاما من الأسر، يؤكد لشعبنا العظيم دائما بأن الوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة هي الطريق الأقصر نحو القدس وإنهاء الحصار على قطاع غزة الحبيب، وتحرير الأسرى وإنهاء الاحتلال وكافة تبعاته

وطالبت الحملة من اجل حماية حقوق شعبنا العظيم وتضحياته من الجميع بالتعالي على الجراح والتقدم إلى الأمام لاستعادة الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والشعب والقضية والنضال، ولطالما أكد القائد المناضل مروان البرغوثي أن "المصالحة الوطنية ضرورة كما الماء والهواء لشعبنا، وهي ليست ترفاً أو تحفة أو شعاراً، بل ضرورة وجودية وحياتية بالمعنى السياسي، فالوحدة الوطنية هي قانون الانتصار للشعوب المقهورة وحركات التحرر الوطني ".

ووجهت الحملة الشعبية لإطلاق القائد المناضل مروان البرغوثي، وبمناسبة مرور 20 عام، بتحية الإجلال والإكبار إلى كل شهداء شعبنا وفي مقدمتهم القادة الشهداء الرئيس ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين، والوزير والشقاقي وأبو علي مصطفى والرنتيسي والقاسم وعبيات والعياش والكرمي وزلوم ود. ثابت والشهداء جميعا في الوطن والمنافي، كما تتوجه بتحية العهد والوفاء إلى القائد المناضل مروان البرغوثي، وجميع أخوته ورفاقة الأسرى والأسيرات، وفي مقدمتهم القادة سعدات وكريم يونس ونائل البرغوثي وعمداء الأسرى، وذوي الأحكام العالية، وكبار السن، والنواب، والمرضى، والأسيرات، والأطفال، والأسرى الإدرايين ومقاطعتهم لمحاكم الاحتلال كخطوة نضالية متقدمة، والأسرى المضربين عن الطعام،

وتؤكد الحملة أن شعبنا الفلسطيني العظيم بمختلف قواه الوطنية والإسلامية يحمل أمانة الشهداء والأسرى والجرحى ويصون تضحياتهم التي قدمت من أجل حريته وكرامته مهما بلغت المعاناة والعدوان.

وشددت الحملة الشعبية، التي أطلقت منذ الأيام الأولى لاختطاف القائد البرغوثي على ايصال رسالة مروان إلى شعبنا العظيم، وإفشال محاولة الاحتلال للحيلولة بين صوت القائد البرغوثي والأسرى وبين شعبهم، ولإيصال رسالتهم إلى الرأي العام الدولي والدفاع عن حقوقهم.