اتحاد المعلمين يعلن عن تعليق فعالياته والعودة الى الدوام

وطن: أكد أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات لـوطن، أن الاتحاد العام للمعلمين في الضفة الغربية المحتلة علق مساء الخميس فعالياته لإعطاء فرصة للجنة المشكلة من وزارة التربية ومكتب رئيس الحكومة والاتحاد لتعديل طبيعة العمل لتتواءم مع القطاعات الأخرى، ونتيجة لتطورات الاحداث وما يجري على الارض من ارتكاب جرائم من قبل الاحتلال بحق ابناء شعبنا.

وكان الاتحاد خاض سلسلة إضرابات جزئية احتجاجا على عدم صرف رواتب كاملة للمعلمين والمطالبة بتعديل طبيعة العمل، وحل الملفات العالقة مع وزارة التربية.

وأعلن في بيان أن تعليق الفعاليات والإضرابات نظرا للظروف الراهنة، داعيًا الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة وما تم الاتفاق عليه خلال الأسبوع الماضي.

وبين الاتحاد أنه تم الاتفاق على تحويل علاوة الاتحاد في اتفاق 2011 لكل من يتقاضاها ويستحقها مستقبلا بنسبة 15% تضاف إلى طبيعة العمل وتحتسب في الراتب التقاعدي.

وأشار إلى تشكيل لجنة من وزارة التربية والاتحاد لدراسة علاوة طبيعة العمل الممنوحة للمعلمين ومواءمتها مع القطاعات الأخرى.

وقال الاتحاد إنه تم الاتفاق على تثبيت معلمي عام 2019 ودفع مستحقاتهم البالغة 15 مليون شيقل.

كما جرى الاتفاق على دفع المستحقات العالقة مثل النشاط الحر ومراقبة وتصحيح امتحانات الثانوية العامة ومراقبة امتحانات التوظيف.

وأعلن عن الاتفاق على صرف راتب كامل قبل عيد الفطر.