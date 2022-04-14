صور ووثائق واعترافات: الجيش الكندي درب قوات أوكرانية مرتبطة بالنازية

وطن: افادت مصادر اعلامية محلية ووثائق منشورة في وزارة الدفاع الكندية وصور منشورة ان الجيش الكندي سمح لأفراد الجيش الأوكراني المرتبطين بجماعات اليمين المتطرف – وحدة آزوف – بتلقي التدريب قبل 17 شهرًا، رغم نفى الجيش الكندي مرارا ذلك.

واعلنت القوات الكندية إنها ليست ملزمة بأن تكون متأكدة تمامًا من خلفيات الجنود الذين دربتهم في أوكرانيا، ورأت أن أوكرانيا مسؤولة عن فحص موظفيها.

وأفاد راديو كندا، أن عسكريين كنديين دربوا أعضاء من كتيبة آزوف اليمينية المتطرفة بالإضافة إلى جندي أوكراني واحد على الأقل كان يرتدي شعار وحدة نازية من القوات الخاصة من الحرب العالمية الثانية. تم التدريب في نوفمبر 2020.

واعترفت مصادر في وزارة الدفاع الكندية بأن الشعار الذي يرتديه الجندي الأوكراني في الصور العسكرية الكندية هو شعار وحدة SS الأوكرانية التي حاربت من أجل النازيين. تُظهر الصور الأخرى القوات الأوكرانية التي تحمل شارات مرتبطة بوحدة آزوف.

وحذر ضباط كنديون من أن “العديد من أعضاء آزوف وصفوا أنفسهم بالنازيين“.

في عام 2018 ، حظر الكونجرس الأمريكي استخدام الأموال الأمريكية لتوفير الأسلحة والتدريب والمساعدات الأخرى لكتيبة آزوف بسبب صلاتها باليمين المتطرف والنازيين الجدد. واتهمت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الوحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومع ذلك ، فقد ثبت أن تعاطف اليمين المتطرف لبعض الوحدات العسكرية الأوكرانية يمثل مشكلة. استخدم حلف الناتو مؤخرًا موقع Twitter لتسليط الضوء على النساء في الجيش الأوكراني ، لكن كان عليه أن يسحب التغريدة بعد أن أشار مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن النساء اللواتي تم تصويرهن يرتدين شارات تابعة للنازية.

وتقول الصحف المجلية انه في يونيو 2018 ، التقى مسؤولون كنديون ، بمن فيهم عسكريون ، بقادة وحدة آزوف. لكن على الرغم من علمهم بصلات النازيين الجدد ، إلا أن المسؤولين لم يستنكروا الوحدة. وبدلاً من ذلك ، كانوا قلقين من أن وسائل الإعلام ستكشف تفاصيل اللقاء ، وفقًا لوثائق الدفاع الوطني. سمح الكنديون بأن يتم تصوير أنفسهم مع أعضاء الوحدة ، والتي استخدمها آزوف بعد ذلك لأغراض دعائية.

ومنذ اليوم الأول لإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، شدد على أن بلاده تقاتل “نازيين جدداً” من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين.

وفي غير مرة تطرق بوتين مجددا إلى من يسميهم بالـ”النازيين الجدد“ الذين يقاتلهم حتى لا يكونوا معرضين لتهديد من يمين مناهض لروسيا على حدودهم أنشأه الغرب منذ سنوات.

وسبق أن وجه الرئيس الروسي سلسلة من الاتهامات للقوات الأوكرانية، ومنها تعذيب وقتل أسرى حرب روس واحتجاز مواطنين أجانب رهائن واستخدامهم دروعا بشرية.

وبحسب تحليلات عدة، فإن الرئيس الروسي وعندما يتحدث عن “النازيين الجدد” فهو يشير إلى كتيبة “مقاتلي آزوف“.

فمن تكون هذه الكتيبة:

كتيبة “آزوف” الأوكرانية

نشأت كتيبة آزوف في مايو/أيار 2014، وكانت عبارة عن منظمة شبه عسكرية تضم مجموعة من الشباب المتطرفين، وفي ما بعد بدأت الوحدة اليمينية المتطرفة تكتسب نفوذاً واسعاً في البلاد.

ظهرت أولاً في مدينة ماريوبول على ساحل بحر آزوف. وتألفت عند نشأتها من مجموعة من مشجعي كرة القدم المتطرفين. وخاضت هذه المجموعة أول تجربة قتالية لها، عندما خرجت لمحاربة الانفصاليين الموالين لروسيا بعد سيطرتهم على مدينة ماريوبول في يونيو/حزيران 2014. وتمكنت بعد اندلاع مواجهات عنيفة من استرجاع المدينة.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قامت أوكرانيا بدمج كتيبة آزوف في القوات النظامية المسلحة، ومنذ ذلك الحين أصبح جميع الأعضاء جنوداً متعاقدين يخدمون في الحرس الوطني. حتى باتت تشكل جزءاً أساسياً من القوات العسكرية الأوكرانية، وتسعى لقيادة البلاد، وحصلت الكتيبة على إشادة كبيرة من الرئيس آنذاك بترو بوروشينكو، حيث قال في فعالية إن “هؤلاء هم أفضل محاربينا، وأفضل متطوعينا”.

الكتيبة متهمة بتبني أيديولوجية “النازيين الجدد” وخطاب كراهية وتدعو إلى تفوُّق العنصر الأبيض، تصف نفسها بأنها منظمة قومية متطرفة. ويصب تركيزها بشكل أساسي على الصراع الدائر والمستمر بين روسيا وأوكرانيا، وتسعى “لتحقيق استقلال الأمة وكرامتها”. وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، انضم مئات الأشخاص الذين قدموا من مختلف الدول الأوروبية، إلى كتيبة آزوف لقتال الجنود الروسيين.

تتباهى كتيبة آزوف الأوكرانية برمز مشابه لرمز النازية السابق “ولفسانجيل”، وقد اتهمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) في عام 2016 بارتكاب جرائم والسماح بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب.

بعد اتفاق عام 2015 المعروف باسم اتفاقيات مينسك، تم دمج كتيبة آزوف رسمياً في الحرس الوطني الأوكراني وحوَّلت قيادتها تركيزها من ساحة المعركة إلى الساحة السياسية.

دخل فيلق آزوف الوطني المعركة السياسية في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وعُيِّن قائد الكتيبة أندريه بيلتسكي لقيادتها، لكنه فشل في انتخابات عام 2019.

وعملت كتيبة آزوف طوال السنوات الماضية على تصدير ايديولوجيتها المتطرفة إلى الغرب، مع وجود تقارير عن وجود روابط بين الأخيرة والجماعات “ذات التفكير المماثل” في أوروبا مثل “منظمة العمل الوطنية” الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة. حيث استخدمت كتيبة آزوف مقاطع فيديو دعائية على طريقة الجماعات المتطرفة الإسلامية مثل “داعش” لاستقطاب أنصار اليمين المتطرف وتفوق العرق الأبيض في أوروبا إليها.

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، انضم مئات الأشخاص الذين قدموا من مختلف الدول الأوروبية إلى كتيبة آزوف لقتال الجنود الروسيين.

المصدر: تغريد سعادة- صحيفة الكرمل