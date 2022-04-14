جيش الاحتلال يصدر قرارا بالاستيلاء على أراض في الأغوار

وطن: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارًا بالاستيلاء على مساحات من أراضي حمصة التحتا وفروش بيت دجن الواقعة في الأغوار الشمالية والوسطى.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن "القرار يقضي بوضع اليد على مساحة 264.4 دونما من أراضي هذه المناطق لأغراض عسكرية، علمًا أن المواطنين عثروا على نسخة من القرار مرفقة بخريطة وموضوعة داخل هذه الأراضي".

وأوضح أن هذه الأراضي عبارة عن مساحات رعوية تابعة لخربة حمصة التحتا وقرية فروش بيت دجن.

(وفا)