الالاف يشيعون جثمان الشهيد فواز حمايل في بيتا

وطن: شيع الاف المواطنين في بلدة بيتا في محافظة نابلس جثمان الشهيد فواز حمايل الذي ارتقى ظهر اليوم شهيدا، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

والشهيد فواز حمايل أب لستة أبناء، طفلان و 4 طفلات، وكان أصيب بعيار ناري متفجر في صدره تسبب له بتهتك في الكبد والكلية والرئتين والحجاب الحاجز، وادى لنزيف شديد ما استدعى تزويده بعدد كبير من وحدات الدم، ولم تفلح كل الجهود التي بذلها الاطباء لإنقاذ حياته.

وشارك الاف المواطنين في جنازة تشييع الشهداء والذين حملوا نجلا الشهيد قيس وأوس على الاكتاف، مرددين هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

ونقل حمايل من المستشفى التخصصي الى البلدة حيث القيت عليه النظرة الاخيرة ومن ثم انطلق موكب التشييع الى مقبرة البلدة لمواراته الثرى.