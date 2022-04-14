17 ألف وجبة توزع يوميا لقاصدي التكية الابراهيمية.. القائمون عليها لوطن: الطلب تضاعف هذا العام نتيجة الغلاء وسوء الوضع المعيشي!

الخليل_ ساري جرادات_ وطن: تعتبر التكية الابراهيمية مقصدا للأسر المستورة والفقراء والمعوزين طوال العام، ويزداد الإقبال عليها في شهر رمضان المبارك، لما يحمل الشهر من معاني دينية وروحانية.

وبجوار الحرم الإبراهيمي، تقع التكية الابراهيمية التي تجاوز عمرها مئات السنوات، وأسسها صلاح الدين الأيوبي، لتضحي اليوم مكان التقاء الأسر المستورة للطلب من أكلها.

ويتم بشكل يومي طهي الطعام المكون من اللحمة أو الدجاج طوال شهر رمضان المبارك، ويتميز رمضان هذا العام بزيادة حصص الطهي والوجبات نتيجة الإقبال الكبير على التكية نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة ونتيجة لارتفاع الأسعار.

يقول مدير التكية الابراهيمية الشيخ لؤي الخطيب لوطن إن التكية الابراهيمية تشهد إقبالا كبيرا على وجباتها نتيجة الطلب المتزايد، لسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن آثار فيروس كورونا "كوفيد 19"، ونتيجة لارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

ولفت الخطيب إلى أنه يتم توزيع حوالي 17 ألف وجبة يوميا للقاصدين للتكية، مرتفعا عن الأعوام السابقة بحوالي الضعف.

وأشار الخطيب إلى أن نسبة الزيادة في توزيع عدد الوجبات سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، لتشمل أكبر قدر ممكن من الأسر المستورة في المحافظة.

وتفتح تكية سيدنا ابراهيم أبوابها عند الساعة العاشرة والنصف من صباح كل يوم في شهر رمضان المبارك، فيما تبدأ أعمال الطهي فيها بعد صلاة الفجر مباشرة، ويصطف خارج أبوابها الآلاف في انتظار الحصول على طعام منها يساعدهم في التخفيف عنهم في ظل الحركة الاقتصادية المتردية.