فرح براهمة قانونية نجحت في زراعة الورد الجوري والتجارة به

وطن _جنين: ما إن تخرجت الشابة فرح براهمة "من قرية عنزا قضاء جنين"، من جامعة بيرزيت ماجستير قانون في الاقتصاد، التخصص المعدومة وظائفه في الضفة الغربية، حتى انضمت لصفوف العاطلين عن العمل، الا أنها لم تستسلم لذلك فبدأت في البحث عن مشروع خاص بها يوفر لها فرصة العمل ويدر دخلا لها ولزوجها.

بدأت فرح في رحلة البحث عن المشروع، لإيجاد فكرة يحتاجها السوق وعليها الطلب، فتوصلت للورد وبلورت فكرتها الى أن وصلت لزراعة الورد الجوري على المياه المعالجة والمكررة، ومنها بدأت بمشروعها وأسمته فلورز لاند.

تقول فرح براهمة"بدأت بالبحث انا وزوجي عن مصدر عمل ودخل وبحثنا في سوق جنين، حتى وصلنا لحاجة السوق للورد كون احد مصادر الورد من قطاع غزة، وبسبب السياسات تغلق الحواجز امام ورد قطاع غزة، وأصبح الاحتلال الإسرائيلي محتكرا لتصدير الورد للضفة الغربية، في أوقات معينة وبأسعار معينة، فبدأنا بالتفكير بالية انشاء مشروع خاص بالورد لسد حاجة السوق الفلسطيني".

لجأت فرح لعائلتها للاستفادة من خبرتهم الزراعية والمتخصصة في الورد، لتفادي الكثير من العقبات وتوفير الخبرات وتقليل التكاليف الإنتاجية بجودة كبيرة.

تقول براهمة" عملنا على دراسات عديدة ووصلنا الى ان الورد الجوري يمكن سقايته بالمياه المكررة، وهناك فائض في محطة التنقية بالبلدة تذهب سدى دون فائدة، فأنشئنا مشروعنا على الاستفادة من هذه المياه حتى نكون انجزنا مشروعنا وقللنا من هدر هذه المياه التي تكلف المحطة دون فائدة".

انتقلت فرح من مرحلة الفكرة والدراسات الى تنفيذ المشروع على ارض الواقع الذي واجهها بعدة عقبات وصعوبات لكنها لم تستسلم وتغلبت على كافة العقبات.

تقول براهمة:" واجهتنا عدة عقبات وصعوبات كأي مشروع في بدايته بدءأ من بناء البيت البلاستيكي بالشكل الملائم لزراعة الورد كونه يحتاج مواصفات وتصاميم خاصة للبيت البلاستيكي وكانت هذه تكاليف إضافيةـ وصولا إلى الأشتال وصعوبة توفرها بفلسطين، فتوجهت الى عدة مؤسسات وحصلت على بعض المنح أهمها من الإغاثة الزراعية، وأكملت مشروعي".

وتضيف براهمة" واجهنا عدة تحديات تسويقية منها منافسة السوق كون الورد الإسرائيلي مسيطر على السوق، وأيضا كثير من المحال التجارية تطلب عدة أصناف من الورد في باقة واحدة".

براهمة نجحت في مشروعها وأنتجت وردة بجودة وكفاءة عالية تضاهي المنتج الإسرائيلي ولألوان جديدة.

تشير براهمة" أنتجنا عدة ألوان الأحمر والأصفر والزهري وتميزنا باللون التايتنك المتوفر لدينا فقط، ومنتجنا ذات جودة عالية وأفضل من المنتج الإسرائيلي".