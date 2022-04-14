سالم الخطيب.. من ماجستير علم نفس لبائع حلب على عربة صغيرة في غزة

وطن – محمود اللـــــوح – غزة: في قطاع غزة تتعدد الحكايات والصور المؤلمة، ففي كل شارع ومخيم صورة وحكاية، وإن اختلفت معانيها تبقى الحكاية واحدة، شعب محاصر وجيش من الخريجين يصطف على قارعة الطريق، المئات من العاطلين عن العمل، وواقع معيشي صعب في ظل استمرار الانقسام والحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007 وتدهور الواقع السياسي والاقتصادي وما تبعه من تردي للأحوال المعيشية لدى العديد من أبناء شعبنا.

سالم الخطيب البالغ من العمر55 عاماً، أب لـ 3 أبناء وزوجته مريضة فاقدة للبصر وبحاجة لعمليات جراحية غالية الثمن، يسكن في منزل تستره الجدران المهترئة وألواح من الزينكو والأسبست، أنهى دراسته الجامعية وحصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية والتحق بالدراسات العليا ولم يكمل دراسته بفعل الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي يعاني منه منذ سنوات.

الخطيب يعمل الآن على عربة صغيرة لبيع الحاجيات والمُحليات ومنها الترمس والحلب للمارة بالشوارع وللأطفال أمام بوابات المدارس المنتشرة بالمخيمات، يقطع مسافة 20 كيلو يومياً مشياً على الأقدام باحثاً عن توفير قوت يوم له ولأطفال الصغار، يعمل دون كلل أو ملل في سبيل أن يعيش أطفاله بكرامة بعيداً عن حياة الذل والقهر التي عانى منها على مدار سنوات عجاف عايشها .

ثلاثون شيقلاً رأس مال مشروع أبو كريم، يبدأ عمله بساعات الصباح وينتهي حتى العاشرة مساءً، ليستر أهله وأطفاله، يقول لوطن ( بشتغل عشان ما أطلب من حد شيكل، الله ينتقم من اللي كان السبب، الحمد لله على كل حال .. ويتابع:" أنا مش قادر أمشي، أنا بديش أحتاج أحد وحالي زي حال المئات من العائلات بغزة."

أم كريم وهي زوجة سالم الخطيب، تعاني من إعاقة بصرية منذ سنوات وتحتاج بشكل يومي لقطرة وصفتها بأنها غالية الثمن وأن نجلها يعاني من مرض مزمن ويحتاج لعلاج بشكل مستمر، تطالب المؤسسات والجهات الرسمية بالوقوف أمام مسؤولياتها.

حياة معيشية صعبة وواقع اقتصادي سيء، منزل بلا حياة، وحياة بلا مقومات ،،، فهل من مجيب لصرخة هذه العائلة عبر وطن!