صيحات الغضب تُشيع الشهداء من جنين الى سلواد حتى حوسان

رام الله - وطن: شيع الفلسطينيون ظهر اليوم 4 شهداء الى مثواهم الاخير في جنين وبلدتي سلواد وحوسان والذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال.

وشيَّع الاف المواطنين في محافظة جنين، جثماني الشهيدين شأس كممجي، ومصطفى أبو الرُب، اللذين ارتقيا صباح اليوم الخميس، متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفردان في المحافظة.

وانطلقت جنازة الشهيدين من مستشفى جنين الحكومي، باتجاه بلدتي كفردان مسقط رأس الشهيد شأس، ومسلية مسقط رأس الشهيد ابو الرب، ليواريا الثرى هناك، وسط هتافات غاضبة من المشيعين تطالب بالرد والانتقام على جرائم الاحتلال.

وأفرجت قوات الاحتلال عن اشقاء شأس الثلاثة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال صباح اليوم، حيث شاركوا في مراسم التشييع.

وألقت عائلتا الشهيدين نظرة الوداع على جثمانيهما، قبل أن تقام صلاة الجنازة عليهما، فيما عمت حالة من الغضب أوساط المواطنين، الذين حملوا جثماني الشهيدين على الأكتاف، ورددوا الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدتي اليامون وكفردان في جنين، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة، أدت لإصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي، وصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاد شأس كممجي وهو شقيق الأسير أيهم كممجي، ومصطفى فيصل أبو الرب، الذي أعدمه جنود الاحتلال على مدخل جنين الغربي عند حرش السعادة.

وفي بلدة سلواد، شيع الالاف جثمان الشهيد عمر محمد عليان (20 عاما)، الذي ارتقى أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد، بعد أن ألقت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة في مدرسة ذكور سلواد الأساسية، وسط أجواء من الحزن ليوارى الثرى بمقبرة الشهداء في البلدة.

وكان الشاب عليان استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

كما شيّعت جماهير محافظة بيت لحم، وأهالي قرية حوسان غرب بيت لحم جثمان الشهيد قصي فؤاد حمامرة (14 عاما) الى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء وسط القرية .

وانطلق الموكب الجنائزي من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا الى منزل الشهيد في قرية حوسان، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، ثم الصلاة عليه في جامع الزاوية ومواراته الثرى.

وحمل المشاركون في التشييع جثمان الشهيد الطفل قصي على الأكتاف، ملفوفا بالعلم الفلسطيني، وجابوا به شوارع القرية، مرددين الهتافات والشعارات الغاضبة من استمرار جيش الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب جرائمه ضد شعبنا.

وعم الإضراب الشامل محافظة بيت لحم، حدادا على روح الشهيد، تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة.