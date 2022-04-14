الرئيس يدعو القيادة للاجتماع يوم الأحد

وطن: دعا الرئيس محمود عباس، القيادة للاجتماع يوم الأحد المقبل عند الساعة التاسعة مساء.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أعلن اليوم الخميس، عن أن القيادة تدرس جديا اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بالوضع الحالي، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية عن الشيخ، تأكيده على أنه سيتم دعوة القيادة لاجتماع طارئ لمناقشة العدوان، لبحث هذه القرارات.

وشدد الشيخ على أنه سيكون للقيادة الفلسطينية موقف واضح تجاه ما يجري خلال الساعات أو الأيام القادمة، محملا في الوقت ذاته حكومة الاحتلال والمجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في الساحة الفلسطينية.