قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة تطال نحو 30 مواطنا

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنا من محافظات الضفة.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من مخيم نور شمس، وهم: نعمان مغير بردويل، وإسماعيل عزت جابر، وسعيد عزت جابر، وعايد أبو حرب، وعدي شعبان، وإسلام خالد فودة، وإيهاب الأشقر، وهيثم مرعي شحادة، وعلي جابر، وأنس محمود جابر، موسى المشة، وأحمد المشة، وحسن المشة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة صالح العطعوط من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عمر إبراهيم موسى (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة الخض.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: بلال اشتية من قرية تل، وأمير اشتية من منزله في رفيديا، وحمدي دويكات من بلاطة البلد شرقي المدينة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء مجد ومحرم وعماد كممجي من بلدة كفردان، إضافة إلى المواطن زكي مرعي، والمواطن محمد حافظ صعايدة من بلدة اليامون.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين، وهم: أبي يوسف ابو مارية، ومهدي مرشد عوض، وعمرو علاء أبو عياش، من بلدة بيت أمر، والأسير المحرر جبريل شاهر الأطرش من مدينة الخليل، وجميل زماعرة، ومحمد زماعرة من بلدة حلحول، ونسيم تيسير الطيطي من مخيم العروب.