هرتسوغ: عدم الاستقرار السياسي يشكل خطراً على "إسرائيل"

وطن: قال رئيس دولة الاحتلال يتسحاك هرتسوغ ان كل شخص عاقل وكل إسرائيلي يفهم ان عدم الاستقرار السياسي في "إسرائيل" يشكل خطرًا كبيرًا.

وقال في حديثه للإذاعة العبرية، اليوم الخميس، "كان من الصعب مشاهدة رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة وهو يدعو مواطنين عربًا الى ترك مناصبهم في قوات الامن". معربا عن تحفظه الشديد من هذه الاقوال.

ودعا هرتسوغ إلى استمرار دمج الفلسطينيين في الداخل في كل مجالات الحياة في "إسرائيل".

وحول نية المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى وذبح قرابين فيه خلال عيد الفصح اليهودي، زعم هرتسوغ أن "إسرائيل" تحافظ على الوضع القائم فيه. موضحا انه بين ذلك الامر خلال لقاءاته السياسية مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مؤخرا في عمان ومع قادة اخرين. داعيا إلى الابتعاد عن القيام بأعمال استفزازية.

(الإذاعة العبرية)