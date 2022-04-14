الضفة تزف 5 شهداء في 24 ساعة

وطن: استشهد شابان برصاص الاحتلال في بلدة كفردان في محافظة جنين صباح اليوم الخميس، ما يرفع الى خمسة عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة (منذ صباح الأربعاء وحتى صباح الخميس) فضلا عن إصابة عشرات المواطنين بالرصاص الحي في أرجاء الضفة.

واستشهد المحامي محمد عساف 34 عاما من بلدة كفر لاقف صباح أمس الأربعاء خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة نابلس، كما استشهد الشاب قصي حمامرة في بلدة حوسان في بيت لحم، والشاب عمر عليان في بلدة سلواد، ليلتحق بهما صباح الخميس شأس كممجي، ومصطفى ابو الرب في مدينة جنين.

ومنذ بداية نيسان الجاري، استشهد 16 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري 45 شهيدا.