شهيدان برصاص الاحتلال في مواجهات ببلدة كفر دان

وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد شابين برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان بمحافظة جنين صباح اليوم الخميس، ما يرفع الى خمسة عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الاخيرة (منذ صباح الاربعاء وحتى صباح الخميس) فضلا عن اصابة عشرات المواطنين برصاص الحي في ارجاء الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة كفردان في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية ان الشاب شأس الكممجي، شقيق الأسير أيهم الكممجي، والشاب مصطفى أبو الرب استشهدا برصاص الاحتلال في مواجهات شهدتها البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اشقاء الشهيد شأس وهم عماد ومحرم ومجد كممجي.

وتصدى الشبان لقوات الاحتلال واندلعت مواجهات في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان.

ووصلت الى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين 6 إصابات برصاص الاحتلال وصفت 3 منها بانها خطيرة، قبل ان يعلن عن استشهاد شابين لاحقا.