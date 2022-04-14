رام الله - وطن: عاشت مدن وبلدات الضفة الغربية ليلة من "الاجتياح" الكبير الذي تعرضت له خلال انتفاضة الأقصى في 2002.

وشهدت العديد من المدن والبلدات والمخيمات الليلة اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال، تخللها اقتحام منازل واعتقالات واعتداءات وتنكيل، وسط مواجهات وتصدي من قبل الشبان.

وعادت ذاكرة الاجتياح الى اذهان المواطنين في ظل العدوان الواسع الذي شنته قوات الاحتلال ليلة وفجر اليوم وخاصة في حوسان وسلواد اللتين ودعتا شهيدين.

مواجهات واشتباكات مخيم نور شمس

واجتاحت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات لمنازل المواطنين وتفتيشها وتحطيم محتوياتها والاعتداء على سكانها والتحقيق معهم، واعتقال بعضهم، قبل ان تنسحب من المخيم مع ساعات الصباح الاولى، حيث عرف من بين المعتقلين في المخيم الأسير المحرر إسلام فودة وعدي شعبان.

وشهد المخيم مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث جرى رشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، بينما ذكرت مصادر محلية وقوع اشتباكات مسلحة في المخيم مع قوات الاحتلال.

وشهدت الليلة الماضية مواجهات في عشرات القرى والبلدات والمدن، كان أبرزها في بلدة سلواد التي تعرضت لاجتياح كبير، تصدي عشرات الشبان له بالحجارة والزجاجات الحارقة، وخاض مقاومو البلدة اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال.

واستمرت المواجهات لساعات في البلدة، التي أسفرت عن استشهاد الشاب عمر عليان واصابة العشرات بجراح.

وعاشت بلدة حوسان في مدينة بيت لحم ليلة مشابهة لساعات الفجر الاولى، والتي شهدت مواجهات قوية وواسعة، تصدى خلالها الشبان لقوات الاحتلال لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال العديد من المنازل واعتدت على ساكنيها واعتلت أسطحها.

وسلمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر الأولى جثمان الشهيد قصي حمامرة، الذي سيشيع جثمانه صباح اليوم .

إضراب شامل

ومع ساعات الفجر الاولى عم الإضراب الشامل مدينتي رام الله والبيرة، وبلدتي سلواد وحوسان.

وأغلقت المحلات التجارية أبوابها مع الساعات الأولى صباح اليوم الخميس وبدت حركة المواطنين ضئيلة للغاية

حصيلة الاعتقالات

الاسير المحرر جبريل شاهر الأطرش- الخليل

الأسير المحرر أمير اشتية- نابلس

الاسير المحرر مالك اشتية- تل غرب نابلس

موسى دويكات- نابلس

عدي شعبان- مخيم نور شمس

الاسير المحرر حمزة صالح العطعوط- رام الله

داود أبو سبيتان- القدس

اعتقالات في مخيم نور شمس

نعمان مغير بردويل

إسماعيل عزت جابر

اسلام خالد فودة

‏ هيثم مرعي شحادة

‏سعيد عزت جابر

‏عايد ابو حرب

عدي شعبان

إيهاب الاشقر

علي جابر

‏أنس محمود جابر

موسى المشة

أحمد المشة

‏ حسن المشة

ومن بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال عمر إبراهيم موسى (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل عائلته وفتشته وعبثت بمحتوياته.