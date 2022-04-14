الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل قصي حمامرة

وطن: سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جثمان الشهيد قصي فؤاد حمامرة (14 عاما) من قرية حوسان غرب بيت لحم، علىً حاجز النشاش العسكري، جنوب بيت لحم.

ونقل جثمان الشهيد بسيارة اسعاف تابعة لجمعية الهلال الاحمر الى مستشفى بيت جالا الحكومي .

وسيشيع جثمان الشهيد بعد صلاة الظهر، وينطلق موكب التشييع من امام مستشفى بيت جالا الحكومي وصولا الى منزل والده لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة عليه، ثم الصلاة عليه في جامع الزاوية، قبل مواراته الثرى.

واعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم اليوم، اضرابا شاملا في المحافظة حتى الساعة الرابعة عصرا، يشمل كافة مناحي الحياة باستثناء القطاع الصحي، حدادا على روح الشهيد.

يشار الى ان الطفل حمامرة استشهد، مساء امس الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وحمامرة هو الشهيد الثاني في حوسان في غضون ثلاثة ايام بعد استشهاد السيدة غادة سباتين يوم الاثنين الماضي.