الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الاجتماعية يحتفلان برمضان مع الفلسطينيين

وطن: اعتاد الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية أن يحتفل منذ عام 2014 بشهر رمضان المبارك مع العائلات الفلسطينية التي تتلقى مخصصات اجتماعية من برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى هامش هذه المناسبة، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "يذكرنا شهر رمضان الكريم جميعًا بأهمية التضامن مع الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع".

واضاف "أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة للغاية على الفلسطينيين ، وكانت أسوأ بالنسبة للأسر الأشد فقراً في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك فإن الاتحاد استمر في مواصلة دعمه من خلال سلسلة من التدخلات بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية".

وشدد على "أن الاتحاد ما زال ملتزمًا بمساعدة السلطة الفلسطينية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الآلاف من العائلات الفلسطينية الضعيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة ".

وفي ذات السياق ومن خلال شهر رمضان الجاري، ستقوم وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي على توزيع 500 طرد من المواد الغذائية ومواد التعقيم على 500 أسرة مهمشة و 10 مراكز رعاية وملاجئ للمسنين والأيتام وذوي الإعاقة التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء يعتبروا جهات مانحة رائدة في قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين. والذي يعد من ضمن مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، والتي تقوم من خلال دورها في مساعدة الأسر الأكثر ضعفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال برنامج التحويلات النقدية سالف الذكر .