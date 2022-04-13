أسماء الشرباتي.. أول نائب لرئيس بلدية الخليل من النساء لوطن: المسألة غير مرتبطة بكونك رجل أو امرأة وإنما بإمكانياتك

وطن- لؤي وزوز: عقد مجلس بلدي الخليل المنتخب اليوم الأربعاء، جلسته الرسمية الأولى، في قاعة الاجتماعات بدار البلدية، لانتخاب رئيس بلدية الخليل ونائبه واللجنة المالية، وتم انتخاب الأستاذ تيسير أبو سنينة رئيساً لبلدية الخليل والدكتورة أسماء الشرباتي نائباً للرئيس، والدكتور نضال الجعبري الاعتماد المالي الأول والمهندس عبد الرحمن بدر الاعتماد المالي الثاني.

وتعتبر الدكتورة أسماء الشرباتي أول امرأة تتسلم منصب "نائب رئيس بلدية الخليل" على مر الأعوام السابقة، إذ فازت كتلتها "الوفاء للخليل" بأغلبية مقاعد المجلس البلدي في الانتخابات، وهي صيدلانية حاصلة على شهادة الماجستير في التنمية والتعاون الدولي، والدكتواة في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت وبقي لتسلمها الشهادة شهور قليلة، وتعمل كمحاضرة جامعية في جامعات فلسطينية عديدة، ومدرّبة في المهارات الإدارية والحياتية مثل الاتصال والتواصل والتفاوض وإدارة العمل وتشكيل فرق العمل، وإدارة الاجتماعات.

الشرباتي لوطن: المسألة غير مرتبطة بكونك رجل أو امرأة لتسلّم نائب رئيس البلدية

تقول الشرباتي لوطن في إطار استعدادها لتعمل كأول امرأة تشغل نائب لرئيس بلدية الخليل إنّ "المسألة غير مرتبطة بكونك رجل أو امرأة رغم البعد الثقافي أحيانًا، الذي يوضع أمامك كحاجز للتردد غير المرتبط بموافقة أو رفض الممجتمع، وإنما مرتبط بكون المرأة لم تتسلم هذا المنصب مسبقًا في مدينة الخليل، فأول تجربة يحيطها الترقّب بمدى النجاح في هذا المنصب.

وتوضح الشرباتي أنّ "الاستعداد واحد، فإذا أخذت قرارًا بذلك ووثقت بقدراتك بامتلاك مهارات معينة تصب في خدمة البلدية، ولديك رؤية نقدية واضحة لعمل البلدية، وتصور واضح باستدراك الأخطاء، فهذا غير مرتبط بكونك رجل أو امرأة وإنما بإمكانياتك وثقافتك وتجاربك السابقة، وإمكانية توسيع قدراتك في نطاق العمل البلدي.

وتضيف "في إطار خصوصية المرأة في هذا المكان، فإن هناك انطباعًا عامًا حول مدينة الخليل أنها لا تتقبل النساء في هذه المناصب "الحساسة"، ومن خلال تجربتي في الشهر الماضي فإنّها تعكس أمرًا مختلفًا تمامًا عن الانطباع العام، فمدينة الخليل رغم أنها محافظة إلّا أن أهلها يحبوّن أن يروا العمل بكسر الحاجز".

الشرباتي لوطن: وجدنا ترحيبًا كبيرًا من عائلات المدينة

تقول الشرباتي أنّ زيارة كتلتها لدواوين العائلات في المدينة، لاقى ترحيبًا واحترامًا من عائلاتها، " لأنهم وجدوا أن الكلام ليس عامًا أو أجوف، من خلال أشخاص لديهم تجارب (أنا وبقية زملائي)، فأخذت حيزًا من التقدير والاحترام وأنا سعيدة وفخورة بذلك"، وتضيف أنّ زيارة النساء لدواوين العائلات وإلقاء الكلمات فيها كانت نادرة في السابق.

وترى أنّه لا يمكن القول بأن الخليل ترفض وجود النساء في هذه المناصب، "بل نستطيع القول أن الخليل لم تجرّب ذلك، ولو جربت وأثبتت أنها على قدر المسؤولية، سواء وجود امرأة أو رجل كنائب لرئيس البلدية فأنا أعتقد أنها ستتلقى ترحيبًا كبيرًا خاصة في حال كانت امرأة تشغل هذا المنصب للمرة الأولى".

هل تطمح الشرباتي برئاسة البلدية لاحقًا؟

تقول الدكتورة أسماء الشرباتي إنّه من المبكر الحديث عن ذلك، ولكنها تعبّر عن طموحها بترك بصمة جادة مع بقية زملائها وزميلاتها في المجلس البلدي بدورته الحالية خلال الأربع سنوات القادمة، "سترفع من كفاءة العمل داخل البلدية وتحقّق إضافة نوعية، وهذا الأمر أراه جيدًا".

وتضيف أنّها خاضت الإنتخابات لأنها ترى في نفسها القدرة على إضافة شيء مختلف ينعكس على بلدية الخليل وعملها، "وأؤكد أن المسألة ليست فردية بل هذا مرتبط بالفريق ككل، ونحن في "كتلة الوفاء للخليل" ومنذ دعايتنا الإنتخابية هناك انسجامًا كبيرًا فيما بيننا، وتوزيع للمهام لطبيعة العمل، وهذا يدلّ على روح فريق مع احترام البعد الثقافي أيضًا".

الشرباتي: وجود امرأة كنائب لرئيس البلدية يساهم في إيصال صوت النساء بالخدمات المتعلّقة بهن

ترى أسماء الشرباتي أن وجود امرأة كنائب لرئيس البلدية، أو في الهيئات المحلية بشكل عام، يساهم في إيصال صوت النساء حول بعض الخدمات المتعلقة بهن، مضيفة أنّ "هذا الفارق نجده باختلافها هنا مع الرجل، رغم التقاطع الكبير معه في مجال الخدمات العامة، ولكن صوت النساء في عمل البلديات غير حاضر بشكل كبير، والنساء عمومًا لا يبادرن باقتراحات لاعتقادهن أنّ خدمات البلديات تقتصر على تقديم المياه والكهرباء والصرف الصحي، علمًا أنّك ترى بصمة النساء في المراكز الثقافية الفاعلة في الخليل أكبر وهي أكثر حضورًا فيها، "فكلما كان صوت النساء حاضرًا من خلال الاهتمام بالعائلة، والأماكن التي تهم النساء، وهي كفرد أيضًا في المجتمع من خلال أماكن آمنة تحتضنها وتعبّر عنها، وتحتضن مهاراتها على اختلاف مستويات النساء وطبيعة الخدمات المقدمة، فإن وجود امرأة يسمح برصد هذه الفوارق التي من الصعوبة أحيانًا أن يرصدها الرجل".

وتضرب الشرباتي مثالًا حول ذلك قائلة إنه في حال تأهيل الشارع تستطيع المرأة جعله أكثر ملاءمة لعربات الأطفال، وهذا يخطر ببال النساء أكثر، إلى جانب توفير أماكن آمنة للنساء والفتيات لممارسة الأعمال التطوعية والخدماتية، والمراكز والمؤسسات الثقافية، وماذا تقدم وكيفية تقديمها وجودتها، "كل هذه قضايا من المهم الحديث عنها، والمرأة ترصد فيها التفاصيل بشكل أكبر".

وتضيف أنّه طالما وجدت المهارات القيادية للمرأة أو الرجل فإن الإمكانيات ستكون عالية، ولكن الفارق بينهما بكيفية ذلك، والتشاركية، والاستشارة، وتوسيع قاعدة المشاركين بالعمل معهم، وهذا يختلف من الرجل إلى المرأة، "ولكن هذا يحقق التنوع ويعطي دافعية أكبر".

الشرباتي لوطن: وجود زوجي وأسرتي كداعم لي ساعدني كثيرًا في العمل والدراسة

تقول نائب رئيس بلدية الخليل لوطن إنّ زوجها دعمها ودعم عملها بشكل كبير طوال السنوات الماضية، "ليس في موضوع المجلس البلدي فحسب، ولكن خلال دراستي لنيل شهادة الدكتوراة، وقضائي لساعات طويلة خارج المنزل، وهذا بحاجة إلى توزان، وشخص يقدّر حجم الغياب وسببه، فقد كانت له بصمة كبيرة جدًا، ولا أنكر فضله، والأسرة المتوازنة سبب أساسي للنجاح".

وتضيف الشرباتي "لم تكن أسرتي يومًا معطلًا لعملي أو دراستي في أي مكان، وأنا تربيت في أسرة تحترم دائمًا نشاط النساء سواء قبل الزواج أو بعده، والأسرة حاضنة دومًا لنشاطي، وداعمة لي، سواء زوجي أو عائلتي وأشقائي، وهناك نماذج كبيرة بهذا الشكل في مدينة الخليل، ودخول المرأة ونجاحها قد يكسر حاجزًا نفسيًا أمام العديدين أيضًا، ففي حال توفر العمل وانسجم مع المعايير الثقافية والقيمية للمجتمع الفلسطيني ومدينة الخليل واستطعت الإنجاز فذلك يكسر الحاجز أمام العديد من النساء اللواتي يرين بأنفسهن إمكانيات فكرية وذهنية ولديهن تردد حول مناسبة العمل هذا للمرأة أم لا".

ماذا قالت الشرباتي لوطن عن الترميز بصور النساء في الدعايات الإنتخابية؟

تقول الشرباتي إنّ "الترميز إلى صور النساء واعتبار أنه من العيب ظهورها وهي دخلت بالأصل إلى العمل في الفضاء العام فيه نوع من التناقض، صحيح أن لديها الخيار بالعمل أو عدمه، أو بالخروج من المنزل أو عدمه، أو تمثيلها في العمل العام أو لا، ولكن طالما أخذت قرارًا بأن تكون منتدبة عن المجتمع في عمل خدماتي فإن الترميز بصور وردة أو علم أو اسم قريبها أو زوجها فيه نوع من الانتقاص، وتضيف "صحيح أنها حرية فردية ولكن هناك حرية بالمشاركة في عمل الهيئات المحلية أو عدمه أيضًا، فإن قررتِ المشاركة فأنتِ ظاهرة وستشاركي بالاجتماعات وتمثلي المجتمع في الشارع والميادين العامة، وهذا يجب أن يكون منسجمًا بالواقع الذي قررت الدخول إليه".