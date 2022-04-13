محدث| اندلاع مواجهات في سلواد ومحاصرة أحد المنازل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، 5 مواطنين من قرية كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كوبر، واعتقلت المواطن خلدون البرغوثي ونجله وثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم بعد، عقب مداهمة منزله قبيل موعد الإفطار.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شمال رام الله، وحاصرت منزلًا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية وناقلات جنود وقوات خاصة إلى البلدة وشرعت بمحاصرة منزل تحصن به مقاومون في منطقة "رأس علي"، وطالبت بمن فيه بتسليم أنفسهم، وسط إطلاق كثيف للنار وإطلاق قذائف صوب المنزل.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة اسفرت عن اصابة شاب، وفق ما أفادت به مراسلتنا.

وقالت مصادر محلية إن المحاصر في المنزل هو المطارد أحمد الشبراوي والذي تتهمه سلطات الاحتلال بالمشاركة بقتل مستوطنة عام 2015.

ووفق مصادر محلية فإن الاحتلال اعتقل مساء اليوم رفيقه معاذ حامد خلال اقتحام قوة خاصة لقرية كوبر.

يتبع...