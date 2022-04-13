نقابة المحامين الفلسطينيين تنعى الشهيد المحامي محمد حسن عساف

وطن: نعت نقابة المحامين، اليوم الاربعاء، في بيان لها الشهيد محمد عساف الذي استشهد صباح اليوم في مدينة نابلس و الذي ارتقى برصاص الاحتلال.

و قد شارك نقيب و أعضاء مجلس النقابة في تشييع جثمان الشهيد الذي وارى الثرى في مسقط رأسه في بلدة كفر لاقف، وقد شارك الالاف في تشييع جثمان الشهيد المحامي عساف.

و قد القى عضو مجلس النقابة المحامي أمجد الشلة كلمة نيابة عن نقابة المحامين و التي نعى فيها الشهيد و أكد على مآثره ومواقفه الوطنية و المهنية و الاخلاقية العالية و دفاعه عن الارض الفلسطينية.

و اكد المحامي الشلة ان مسيرة التحرير و النضال ستبقى مشتعلة و مستمرة الى زوال الاحتلال و ان الشهداء هم الاكرم منا جميعا و الاصدق قولا و فعلا.

و في ختام الكلمة اكد عضو مجلس النقابة ان سياسة الاحتلال الاسرائيلية مكشوفة و مفضوحة من خلال استهداف الشباب الفلسطيني في كل محافظات الوطن و خاصة محافظات الشمال و ان جنين لن تكون لوحدها و لن تكون وحيدة و ستبقى جنين و ريف جنين و مخيم جنين نموذج للمقاومة.