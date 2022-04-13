أبو سنينة رئيسًا لبلدية الخليل

وطن: انتخب الأعضاء الفائزون بالانتخابات المحليّة لمجلس بلدي الخليل، مساء اليوم الأربعاء، الأستاذ تيسير أبو سنينة رئيسًا للبلدية للدورة الثانية على التوالي، والدكتورة أسماء الشرباتي نائبًا له، والدكتور نضال الجعبري الاعتماد المالي الأول، والمهندس عبد الرحمن بدر الاعتماد المالي الثاني.

وعقد مجلس بلدي الخليل المنتخب اليوم الأربعاء، جلسته الرسمية الأولى، في قاعة الاجتماعات بدار البلدية، لانتخاب رئيس بلدية الخليل ونائبه واللجنة المالية، وترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا المهندس عبد الرحمن بدر، بحضور كافة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين، معتبرين بالإجماع أن عضو المجلس الأسير عبد الكريم فراح حاضراً لهذه الجلسة ويعتمد صوته لاختيار رئيس البلدية ونائبه.

من جانبه، أكد أبو سنينة أنه سيعمل بالشراكة التامة مع كافة أعضاء المجلس البلدي، وإنجاز المزيد من المشاريع الحيوية لكافة أنحاء المدينة، لافتًا إلى أن المجلس البلدي سَيعمل على تشكيل مجلس استشاري للمدينة ولجان الأحياء لتقديم أفضل الخدمات، داعيًا المجتمع المحلي للتعاون مع البلدية والعاملين فيها من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على مقدرات الخليل.

وكانت قائمة الوفاء للخليل التي يرأسها أبو سنينة وجمعت عدّة فصائل فازت بأغلبية مقاعد المجلس البلدي وعددها 8 من أصل 15، فيما فازت كتلة البناء والتحرير التابعة لحركة فتح بـ 6 مقاعد، وكتلة خليل الرحمن الوطنية بمقعد واحد.