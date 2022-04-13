تصنيف جديد لأفضل الأندية عالميًا وعربيًا

وطن: أصدر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، اليوم الأربعاء، تصنيفًا جديدًا لأفضل أندية كرة القدم في العالم، والوطن العربي.

ونشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عبر موقعه الرسمي ترتيب الأندية بناءً على مشاركاتها في البطولات منذ الأول من أبريل 2021، وحتى 31 مارس من العام الجاري.

وتصدر تشيلسي الإنجليزي قائمة أفضل الأندية في العالم، وجاء بالميراس البرازيلي ثانيًا، يليه مواطنه أتلتيكو مينيرو في المركز الثالث، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي رابعًا.

وبالنسبة لتصنيف الأندية العربية، فقد احتل الأهلي المصري المركز الأول عربيًا، والـ19 عالميًا، متبوعًا بالرجاء المغربي الذي حل في المركز 49 عالميًا، ثم جاء من بعده شباب بلوزداد الجزائري ثالثًا (58 عالميًا)، وحل الوداد المغربي في المركز الرابع عربيًا (77 عالميًا)، وبيراميدز المصري خامسًا (89 عالميًا)، ثم الزمالك المصري سادسًا (97 عالميًا).