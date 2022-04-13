مجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي يقيم افطارا لعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي

وطن: أقام مجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي ممثلا برئيس المجلس المهندس جمال ابو بكر وأعضاء المجلس: صالح عوض ومحمد عريقات مأدبة افطار لعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المقيمين في أبو ظبي، بحضور السفير علي يونس القائم بأعمال القنصلية العامة لدولة فلسطين، والسفير الأردني نصار الحباشنة، والسفير العراقي الدكتور مظفر الجبوري، والسفير الجزائري خميس عريف، والسفير التونسي معز بن ميم، والسفير الألباني أرمال دريدا والمستشار محمد أسعد مسؤول الشؤون القنصلية.