محطات تعبئة وتوزيع الغاز لوطن: هناك نقص كبير في غاز الطهي بالضفة

رام الله - وطن: تشهد السوق الفلسطينية شحا في غاز الطهي، منذ أيام، بسبب شح التوريدات الى محطات تعبئة الغاز .

وأكدت عدة محطات لتعبئة وتوزيع الغاز في عدة محافظات لوطن وجود شح ونقص في كمية غاز الطهي التي تصل إليهم منذ عدة أيام.

وأكدت محطات تعبئة وتوزيع غاز في محافظات (سلفيت، بيت لحم، رام الله، الخليل) لوطن وجود نقص في غاز الطهي، و انخفاض في كميات الغاز التي كانوا يحصلون عليها بمقدار 30 بالمئة.

واشتكت بعض المحطات من عدم قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين من الغاز بسبب نقص كبير في الكميات التي تصل إليها.