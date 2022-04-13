تشييع جثمان الشهيد محمد عساف في نابلس قبل نقله الى مسقط رأسه

رام الله - وطن: شيع مئات المواطنين في مدينة نابلس الشهيد محمد حسن محمد عساف 34 عام وهو من محافظة قلقيلية وكان استشهد صباح اليوم برصاص الاحتلال في نابلس.

وخرج مئات المشيعين حاملين جثمان الشهيد عساف في مسيرة طافت شوارع المدينة، قبل ان ينقل الى مسقط رأسه في بلدة كفر لاقف في محافظة قلقيلية، حيث سيتم تشييعه والقاء النظرة الأخيرة عليه قبل مواراته الثرى.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عساف بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر محلية ان عساف استشهد برصاص الاحتلال صباح اليوم خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من قبر يوسف الذي يشهد اقتحامات دائمة من قبل المستوطنين.