الاحتلال يصيب ثلاثة شبان ويعتقل احدهم من امام جامعة خضوري في طولكرم

رام الله - وطن: أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، واعتقل أحدهم، خلال اقتحام قوات خاصة في جيش الاحتلال، حرم جامعة خضوري في طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة، بوصول اصابتين بالرصاص الحي إلى مستشفى طولكرم الحكومي، إحداها في الرأس وأخرى في الأطراف العلوية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الخاصة اعتقلت الأسير المحرر دانيال جابر، بعد إصابته بالرصاص في قدميه، قبل أن تقوم باعتقاله، علما أنه يعمل موظفا في أمن الجامعة.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والتي أدت لإصابة العشرات بحالات اختناق.