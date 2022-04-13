الفصائل تجتمع في مكتب السنوار لبحث التصعيد في القدس

رام الله - وطن: تعقد الفصائل والقوى، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تشاورياً في مكتب قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، لبحث الخيارات للرد على ما يجري من عدوان في القدس والضفة المحتلة.

وأوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن الاجتماع الفصائلي سيعقد في مكتب السنوار، للبحث في التصعيد في القدس والأقصى.

من جهته، بين القيادي في حركة حماس محمد حمادة أن الاجتماع ستُشارك فيه كافة القوى والفصائل الوطنية.

وصرح حمادة بأن الاجتماع يأتي للبحث في سبل الرد على مايجري في ظل استمرار العدوان وممارسات الاحتلال واستعداد قطعان المستوطنين لذبح القرابين داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن الاجتماع هو رسالة المقاومة في غزة، أن أهل غزة شأنهم شأن كل شعب فلسطين في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل، ولا يمكن أن تنأى غزة بنفسها للدفاع عن المسجد الأقصى.

وبشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع، قال القيادي في حماس: "إن الاجتماع سيتحدث عن نفسه ومسألة المواجهة تقدره الفصائل وأجنحتها العسكرية"، لافتاً إلى أن الفصائل لها امتداد في الضفة والقدس والداخل المحتل، كالعمليات التي جرت مؤخراً في عمق الاحتلال.

وأكد مكتب رئيس حركة حماس بغزة، عقد اجتماع الفصائل لبحث الموقف في ظل العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس والأقصى، عصر اليوم في مكتب يحيى السنوار رئيس حركة حماس بغزة.