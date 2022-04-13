استشهاد الشاب محمد عساف برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد حسن محمد عساف ( 34 عاماً) من محافظة قلقيلية، بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس صباح اليوم الأربعاء.

ويعمل عساف محام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وذكرت مصادر محلية ان عساف استشهد برصاص الاحتلال صباح اليوم خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من قبر يوسف الذي يشهد اقتحامات دائمة من قبل المستوطنين.

وقالت وزارة الصحة ان 11 إصابة وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، نتيجة العدوان الإسرائيلي على نابلس، بينها 8 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها في العين، واصابة جراء الدهس.