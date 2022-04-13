ليلة ساخنة من الاقتحامات والاشتباكات المسلحة والاعتقالات

وطن: شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية ليلة ساخنة من المواجهات والاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت العديد من المدن والبلدات بالضفة.

واصيب خلال هذه المواجهات ستة مواطنين برصاص الاحتلال الحي في بلدة بيتا اربعة منهم بالرصاص الحي وقد وصفت جراح احدهم بانها خطيرة حيث اصيب بعيار ناري في صدره.

وشهدت مدينة نابلس اليوم اشتباكا مسلحا بين مقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها المدينة صباح اليوم.

ودارت مواجهات عنيفة خلال تواجد قوات الاحتلال في شارع عمان.

وفي بلدة قباطية في محافظة جنين، اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال البلدة بمركبات مدنية، وقامت باعتقال الطالب الجامعي المطارد مصعب حنايشة بعد محاصرة منزله في البلدة.

واندلعت خلال ذلك اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت البلدة لدعم وتغطية القوات الخاصة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية ان مواجهات اندلعت في البلدة خلال تصدي الشبان لقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اللبن الشرقية وعوريف جنوب نابلس واعتقلت عددا من المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال احياء بمدينة قلقيلية، ومدينة البيرة .

وفي محافظة طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد، حيث تصدى لها المواطنون واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال اطلق الجنود خلالها قنابل الصوت والغاز.

وفي محافظة الخليل اصيب فجر اليوم شابان شابان برصاص قوات الاحتلال الحي، قرب مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت احد الشبان بعد اصابته.

ورافقت عمليات الاقتحام هذه حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة طالت:

١. الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة- قباطية جنوب جنين

٢. مصعب قطاوي- قلقيلية

٣. عبدالرحمن ماجد حج حسن- قلقيلية

٤. عبد الرحمن حجاوي- قلقيلية

٥. إيهاب إسماعيل حمايل- بيتا جنوب نابلس

6. عمرو محمود دراغمة- اللبن الشرقية جنوب نابلس

7. بدر محمود دراغمة- اللبن الشرقية

8. زيد غالب الديسي- جبع جنوب جنين

9. نضال شحادة- عوريف جنوب نابلس

10. أواب يعاقبة- كفر راعي قرب جنين

11. المحرر محمد القاضي- البيرة