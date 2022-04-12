"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تايلند

وطن: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدة منح دراسية في جامعات تايلند للعام الدراسي 2022-2023، وذلك في مجالي البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة).

كما أعلنت الوزارة في بيان صدر عنها، عن توفر عدد من المنح الدراسية المقدمة من جامعة (Walailak) في تايلند، وذلك بمجال البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.