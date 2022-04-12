القنصل العام لفرنسا: روابي نموذج حي لنهضة الاقتصاد الفلسطيني

وطن: زار القنصل العام لفرنسا في القدس رينيه تروكاز مدينة روابي، اليوم الثلاثاء على رأس وفد رفيع المستوى من القنصلية.

وتعرف القنصل خلال جولة تعريفية في المدينة على مراحل تطورها ومرافقها ومؤسساتها والشركات العاملة فيها، والتحديات التي مرت بها، معبراً عن سعادته بمشاهدة مدينة فلسطينية حديثة ومتطورة بهذا الشكل.

وقال تروكاز: "روابي تمثل بصمة عظيمة لقدرة الشعب الفلسطيني على البناء والإنجاز، وأساس مهم في تطوير اقتصاد هذا البلد، وهي نموذج حي لنهضة الاقتصاد الفلسطيني".

والتقى القنصل خلال زيارته مؤسس المدينة بشار المصري، حيث ناقش الطرفان سبل النهضة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني في ظل التحديات الكبيرة والمستمرة التي تواجهه.

وبدوره، رحب المصري بالقنصل العام لفرنسا، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة، نظراً لمكانته السياسية في متابعة الشأن الفلسطيني من مدينة القدس.

وقال المصري: "ان شعبنا يمر بظروف سياسية واقتصادية صعبة تزداد صعوبة يوماً تلو الآخر، ولم يوقفني هذا عن الاستمرار بالاستثمار الذي يعزز ويطور اقتصادنا بشكل دائم، ويوفر فرصاً جديدة للشباب الفلسطيني".

وأكد المصري على ضرورة العمل الجاد وتوحيد الجهود مع كافة الأطراف المحلية والدولية لتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني، وصولاً لتحقيق نهضة اقتصادية في مجالات وقطاعات مختلفة، مشدداً على حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة في ظل بيئة اقتصادية مناسبة.