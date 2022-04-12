دعوات لإحياء فجر الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى

وطن: دعا نشطاء فلسطينيون إلى إحياء صلاة فجر الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، ضمن مبادرة "الفجر العظيم".

وحثّ النشطاء في دعواتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، على المشاركة الواسعة في صلاة "الفجر العظيم"، واستمرار الرباط داخل المسجد الأقصى يوم الجمعة القادم.

وأُطلقت هذه الدعوات لنصرة المسجد الأقصى وحمايته؛ تزامناً مع استمرار اقتحامات المستوطنين له في شهر رمضان الفضيل، بحمايةٍ من شرطة الاحتلال، ومحاولة منع المعتكفين من دخوله.

كما جاءت هذه الدعوات تزامناً مع استمرار جماعات الهيكل المزعوم بحشد مناصريها من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى في ما يسمى "عيد الفصح" الذي يوافق 15-20 رمضان، وتدنيسه بالطقوس التلمودية، وإعلانها عن مكافآت مالية لمن يستطيع ذبح "القربان" فيه.