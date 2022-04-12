تظاهرة في الناصرة ضد الانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني

وطن: تظاهر العشرات من أهالي مدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على تواصل الانتهاكات الإحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

ورفع المتظاهرون، الشعارات التي تدعو العالم أجمع للتضامن مع الفلسطينيين في وجه الممارسات دولة الاحتلال الوحشيّة، واقتحامات المدن الفلسطينية، وقتل الفلسطينيين بدم بارد.

وتندرج هذه الوقفة في إطار سلسلة من الفعاليات المساندة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان يومي من سلطات الاحتلال والمستوطنين.