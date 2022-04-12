راموس يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

وطن: يرغب المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس قلب دفاع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، البالغ 36 عامًا في اللعب أربعة، أو خمسة مواسم أخرى على أبعد تقدير، قبل خوض تجربة جديدة، ومن ثم الاعتزال.

وقال راموس لمنصة "برايم فيديو" التي تنقل مباريات الدوري الفرنسي: "أرغب باللعب لأربع، أو خمس سنوات في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى تجربة جديدة"، وتابع: "وقعت لسنتين هنا مع باريس سان جيرمان، وسنحاول أن نجعلها ثلاث سنوات، ثم سنرى".

وأضاف راموس، الذي حمل ألوان ريال مدريد الإسباني فترة طويلة بين 2005، و2021: "طالما أنا قادر على الصمود بدنيًا، أعتقد انه بمقدوري البقاء مركزًا".

وكان راموس، انضم إلى باريس سان جيرمان في شهر يوليو الماضي، بعد إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد، وكأس العالم 2010، وكأس أوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا.

ومنذ قدومه إلى سان جيرمان واجه راموس متاعب وإصابات في ربلة ساقه، ما أجبره على الابتعاد عن فريقه أول خمسة أشهر من الموسم الحالي.