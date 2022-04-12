الاحتلال اعتقل 539 فلسطينياً خلال آذار/مارس الماضي

وطن: اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر آذار/مارس 2022، نحو(539) فلسطيني/ة من، من بينهم (62) طفلاً، و(19) من النساء.

جاء ذلك ضمن النشرة الشهريّة المشتركة التي تصدر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس).

وأوضحت المؤسسات، أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4450) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر آذار/ مارس 2022، من بينهم (32) أسيرة، و(160) قاصرًا، ونحو (530) معتقلًا إداريًا.

وبينت، أن أعلى نسبة اعتقالات خلال آذار؛ كانت في القدس، وبلغت (163) حالة، من بينها (43) طفلاً وقاصراً، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر؛ (195) أوامر، بينها (107) أمراً جديداً، و(88) أمر تمديد.