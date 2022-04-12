نقابات المهن والخدمات الصحية تمهل الحكومة 48 ساعة للاستجابة لمطالبها، وتهدد بـ"إجراءات موجعة"

وطن: أمهل اتحاد نقابات المهن الصحية ونقابة موظفي الخدمات الصحية، الحكومة مدة 48 ساعة للاستجابة الفورية لمطالب النقابات جميعها وعلى رأسها مطلب التمريض والقبالة. مهددان باتخاذ إجراءات ستوجع الحكومة.

وجاء في بيان للاتحاد والنقابة اليوم الثلاثاء، "في ظل سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها الحكومة في قضايانا المطلبية وفي ظل عدم الاستجابة والتعاطي بإيجابية مع إضراب الأخوة في التمريض فإننا نمهل الحكومة 48 ساعة للاستجابة الفورية لمطالب النقابات جميعها وعلى رأسها مطلب التمريض والقبالة وبعد ذلك فإن إجراءاتنا ستوجع الحكومة ولن توجع ابناء شعبنا الذين نتوقع منهم الدعم والمساندة في مواجهة الظلم المستمر علينا".

فيما يلي نص البيان: