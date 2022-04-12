مؤسسات الأسرى والقوى تُقرر إيقاد شعلة الحرّيّة لهذا العام في جنين





وطن: أعلنت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء عن الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطينيّ لهذا العام، حيث سيكون إيقاد شعلة الحرّيّة في محافظة جنين يوم السادس عشر من نيسان، وذلك في ظل العدوان الذي يشنه الاحتلال عليها، وتكريمًا لأسرى المحافظة، ومع مرور 20 عامًا على معركة مخيم جنين، ويتزامن ذلك مع مسيرات مركزية ستنطلق يوم الـ17 من نيسان في كافة محافظات الوطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفيّ عُقد اليوم من أمام مقرّ الأمم المتحدة في رام الله، وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، وعصام بكر منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، وحلمي الأعرج مدير مركز حريات.

وأكّد المتحدثون أنّ يوم الأسير الفلسطينيّ لهذا العام يأتي في ظل عمليات التصعيد التي يشنها الاحتلال بحقّنا، وكذلك تصاعد عمليات الاعتقال، والتنكيل والتعذيب بحقّ المعتقلين والأسرى، إضافة إلى جملة التحديات التي تواجه أسرانا في سجون الاحتلال، داعين إلى أوسع مشاركة لإسنادهم في يومهم هذا، بما يليق بتضحياتهم المستمرة.

وتوقف المتحدثون عند قضية الأسير أحمد مناصرة التي شكّلت مؤخرًا قضية رأي عام عالميّ، وما كشفته هذه القضية من جرائم مركبة ومستمرة ينفذها الاحتلال بحقّه وبحقّ رفاقه الأسرى، ودعوا إلى الاستمرار في إسناده وكافة أسرانا.

وشدد المتحدثون على أهمية استمرار الخطوة النضالية التي يواصل المعتقلون الإداريون فيها والمتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال، مع تصاعد وتوسيع عمليات الاعتقال الإداريّ مؤخرًا والتي استهدفت العشرات من أبناء شعبنا الفاعلين.

ومن الجدير ذكره أنّه وإلى جانب الفعاليات الميدانية، ستنطلق حملة في يوم الأسير الفلسطيني تحت شعار #إلى_متى؟ وتهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا الراهنة المتعلقة بواقع الحركة الأسيرة، وإيصال رسالة بأنه آن الأوان أن ينعموا بالحرّية التي لطالما انتظروها على مدار عقود مضت.