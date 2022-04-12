قوات الاحتلال تقتحم الحي الشرقي في مدينة جنين واندلاع اشتباكات مسلحة خلال تصدي المقاومين لها

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم المنطقة الشرقية في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية ان قوات خاصة في جيش الاحتلال مدعومة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة، بينما تصدى المقاومين لها.

وأكدت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين المقاومين وقوات الاحتلال.

في غضون ذلك قالت المصادر ان قوات الاحتلال داهمت عدة منازل عرف منها منزل الصحفي مجاهد السعدي، حيث جرى التحقيق معه ومع عائلته داخل المنزل ولا يُعرف حتى الان مصيره.