استشهاد عامل برصاص شرطة الاحتلال في مدينة عسقلان

وطن: استشهد عامل ، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص شرطة الاحتلال في ورشة بناء في مدينة عسقلان، بزعم تنفيذ عملية طعن، حيث أصيب ضابط بجروح وصفت بالطفيفة.

وبحسب بيان صدر عن شرطة الاحتلال، فإن العامل قام بطعن ضابطا في الشرطة يبلغ من العمر (37 عاما)، وأصابه بجروح طفيفة في يده، نقل على إثرها إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان للعلاج.

ووفقًا لمزاعم الشرطة، فإن ضابط الشرطة طلب من العامل إبراز هويته وتصريح عمله الذي يملكه، إلا أنه بادر بطعن الضابط بسكين، حيث قام بإطلاق النار تجاه العامل الذي استشهد في المكان على الفور.

وأشارت الشرطة إلى أن الضابط كان ضمن دورية تقوم بالبحث عن عمال يعملون بدون تصاريح في مواقع بناء بالمنطقة التي وقع فيها الحدث.

ويعد هذا هو الشهيد الخامس خلال 24 ساعة، وجميعها اعدامات ميدانية، ما قد يبدو تنفيذ وترجمة لتصريحات رئيبس وزراء الاحتلال نفتالي بنت التي قال فيها:"لن يكون قيود على محاربة الإرهاب".