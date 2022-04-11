اتحاد المعلمين يعلن تعليق الدوام غدا الساعة 11.30

وطن: أعلن اتحاد المعلمين، استمرار فعالياته الاحتجاجية غدا، بتعليق الدوام بعد الساعة 11.30 صباحا، في المدارس والمديريات ووزارة التربية والتعليم.

وأشار الاتحاد في منشور على صفحته في "فيسبوك" أنه سيكون هناك اجتماع مع وزارة التربية والتعليم غدا لمناقشة المقترحات المقدمة.

وأعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مصادقته على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارتي التربية والتعليم والمالية من جهة واتحاد المعلمين من جهة أخرى لوقف إضراب المعلمين.

ويطالب اتحاد المعلمين بصرف الراتب بشكل كامل للمعلمين الحكوميين ومنتظم، وصرف عدد من العلاوات لهم.