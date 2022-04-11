الحكومة تصادق على الاتفاق بين وزارتي "التربية" و"المالية" واتحاد المعلمين لوقف الإضراب

وطن: صادق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارتي التربية والتعليم والمالية من جهة واتحاد المعلمين من جهة أخرى لوقف إضراب المعلمين.

وكان المجلس استمع في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى تقرير حول مطالب المعلمين والممرضين.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء تكفل الحكومة برعاية أبناء الشهيدة غادة سباتين، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال في قرية حوسان أمس، وتركت خلفها 6 أطفال.

كما صادق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات الإلكترونية الحكومية بتعيين شركة لتشغيل منظومة الخدمات الإلكترونية وبإجراءات التعاقد المباشر.

وقرر اعتماد تشكيل لجان العطاءات المركزية للأبنية والمرافق العامة، والطرق والنقل والتعدين، والأعمال الكهروميكانيكية والاتصالات، والمياه والصرف الصحي والسدود.

كذلك، صادق على إحالة عدد من أفراد قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وعلى عدد من القرارات الإدارية المقدمة في مجال الحكم المحلي واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لعدد من المؤسسات الحكومية.

ووافق المجلس على عدد من أذونات الشراء، وعلى على تمويل عدد من الشركات غير الربحية في مجالات التنمية الاجتماعية والصحة.

وقرر اعتماد الإطار العام لخطة تطوير القطاع السياحي في فلسطين بما يشمل الجوانب القانونية واللوجستية والأمنية والمالية وغيرها