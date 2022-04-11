الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري بحق شاب من طرعان بالداخل

وطن: أصدر وزير جيش الاحتلال بني غانتس قرار اعتقال إداري بحق شاب من بلدة طرعان بالداخل الفلسطيني المحتل.

وهذا هو الأمر الثاني الذي يوقعه غانتس خلال 24 ساعة، بعد توقيع أمر أخر ضد شاب من قلنسوة.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب صدر بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة أشهر، وكان قد اعتقل ضمن حملة الاعتقالات المتواصلة بالداخل، بزعم "امتلاك أسلحة".

يُذكر أن أجهزة الاحتلال شنت في الآونة الأخيرة حملة اعتقالات واسعة مستهدفة الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومناطق الـ48، وذلك بزعم "تنفيذ أنشطة استباقية لإحباط تنفيذ عمليات".

واتخذت حكومة الاحتلال جملة عقوبات ضد فلسطينيي الداخل قبل أسبوع أبرزها تفعيل إصدار أوامر اعتقال إداري.