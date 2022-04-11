السفارة البريطانية بالقدس: الشهيدة سباتين لم تكن تحمل سلاحا، ونشدد على ضرورة إجراء تحقيق سريع وشامل

وطن: قالت السفارة البريطانية في القدس المحتلة، نعزي عائلة غادة سباتين، الأم الفلسطينية التي قتلت برصاص القوات الإسرائيلية بالقرب من بيت لحم يوم أمس".

وأضافت السفارة في تصريح مقتضب، نشرته على صفحتها في "فيسبوك": نحن نعلم أنها لم تكن تحمل أي سلاح. نحث ونشدد على ضرورة إجراء تحقيق سريع وشامل.

وكانت قوات الاحتلال اعدمت بدم بارد الشهيدة سباتين، قرب بيت لحم، أمس الأحد، وهي أرملة وأم لستة أطفال، وتعاني من فقدان للرؤية في إحدى عينيها، وضعف في العين الأخرى.