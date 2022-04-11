منتخب ليبيا للمبارزة ينسحب من نهائي بطولة العالم في الإمارات لرفضه مواجهة منتخب الاحتلال

وطن: انسحب المنتخب الليبي للمبارزة من بطولة العالم المقامة في الإمارات، رغم بلوغه الدور النهائي وتحقيق نتائج جيدة للغاية، وذلك لرفضه مواجهة منتخب دولة الاحتلال.

ويشارك في هذه النسخة 15 دولة عربية، وهم: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر واليمن والعراق وسوريا ولبنان ومصر الجزائر والمغرب وليبيا وتونس إضافة إلى البلد المنظم الإمارات، وتعتبر بعثة منتخب مصر هي الأكبر في الدول العربية بواقع 42 فردا، والجزائر 8 أفراد، والبحرين (3)، العراق (7)، السعودية (20)، الكويت (11)، لبنان (10)، ليبيا (6)، سلطنة عمان (12)، تونس (13)، سوريا (2) المغرب (1)، اليمن (2)، والإمارات (35).

وتشهد بطولة العالم لهذه الفئة السنية وجود تجمع كبير من لاعبي المبارزة حول العالم، وهي الأقوى من حيث اللاعبين الأبطال الذين لهم سجل ذهبي اوليمبي حافل في هذه الرياضة من دول عديدة.

تقام البطولة لفئتي الشباب تحت 20 سنة والناشئين تحت 17 سنة، للفردي والفرق للجنسين في الأسلحة الثلاثة (الإيبيه والفوريه والسابر).