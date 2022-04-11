الهيئة العامة لمجموعة القدس للمستحضرات الطبية تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% على المساهمين

وطن: عقدت الهيئة العامة العادية لمجموعة القدس للمستحضرات الطبية، اليوم الإثنين، اجتماعها السنوي للمساهمين، وأقرت خلاله توزيع أرباح نقدية بقيمة 12% من قيمة السهم الأصلية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2021.

وحضر الاجتماع الذي انعقد في مقر المجموعة الرئيسي بمدينة البيرة، رئيس مجلس إدارة المجموعة محمد المسروجي، وأعضاء المجلس وعدد من المساهمين بالإضافة إلى عدد من مساهمي غزة الذين حضروا بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس (الاتصال المرئي)، وممثلون عن مراقب الشركات، وبورصة فلسطين، ومدقق الحسابات والمستشار القانوني للمجموعة ومدير عام المجموعة السيد رامي قطب، وأعضاء من الإدارة التنفيذية.

ورحّب المسروجي بالحضور وهنّأهم بحلول شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن أداء المجموعة خلال العام 2021 كان مطمئناً ويتناسب مع الجهود التي بذلها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملون في مجموعة القدس للمستحضرات الطبية، رغم التحديات التي مرّت بها المجموعة بسبب عوامل مختلفة أهمها جائحة كورونا.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة أهم الإنجازات خلال العام المنصرم، مشيرًا إلى أن مجموعة القدس للمستحضرات الطبية حقّقت ربحاً صافياً بعد الضرائب بمبلغ 6,218,251 دولار مقارنة بالعام 2020 الذي بلغت الأرباح الصافية فيه 3,667,829 دولار، أما صافي المبيعات فقد بلغ 46,225,071 دولار مقارنة مع 36,398,283 دولار في العام 2020 بزيادة 27%، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 11% من 61.641 مليون دولار عام 2020 إلى 68.553 مليون دولار عام 2021.

وأكد المسروجي أن رؤية مجموعة القدس للمستحضرات الطبية هي إنتاج علاجات لمختلف الاحتياجات الطبية طبقًا لأعلى المواصفات العالمية، وتسويقها وتصديرها لمختلف البلدان، مع العناية بموظفيها والاهتمام بمستواهم العلمي والعملي، وخدمة المجتمع كمسؤولية أساسية، وأن تعكس الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني المناضل.

وتخلل الاجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية، حيث عُرض كل من التقرير الإداري لمجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات عن العام المنتهي في 31 كانون الأول 2021 وصودق عليهما، كما تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بقيمة 12% من قيمة السهم الأصلية والتي يبدأ توزيعها خلال 45 يوم من تاريخ الاجتماع. كما انتُخب مكتب "برايس ووتر هاوس" لتدقيق حسابات الشركة للعام والذي ينتهي في 31/12/2021.

ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة فلسطينية إقليمية تعمل في مجال التطوير العلمي، التصنيع والتسويق للأدوية البشرية والبيطرية منذ ما يزيد عن 53 عامًا، ولديها انتشار إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال مصانعها المنتشرة في فلسطين، الأردن والجزائر. وتسوّق الشركة مستحضراتها في أكثر من 18 دولة حول العالم.