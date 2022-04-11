الباحث المقدسي فوّاز عطية يكتب لـوطن: الصـراع والتسارع في بسط النفـوذ علـى منطقـــة باب الخليل

منذ 27/3/2022 حتى كتابة هذا المقال، تقف السيدة بسمة قرش بواسطة هيئة الدفاع ممثلة بالأستاذين القديرين ماهر حنا ومدحت ديبة، وقفة إباء وكبرياء وشموخ باعتبارها صاحبة حق امام محامي المستوطنين أفي سيجال، الذي اقتحم مع ثلة من المستوطنين دون وجه حق مقر فندق الليتل بيترا" Little Petra Hotel" في منطقة باب الخليل بالقدس القديمة- ميدان عمر بن الخطاب- ، من أجل وضع المحكمة الإسرائيلية ضمن وضع الأمر القائم، ذلك الاستيلاء كان بجنح الظلام وبحماية من شرطة القشلة التي تبعد عن الفندق بضعة امتار، دون حكم قضائي.

جدير بذكره أن من قام بالسيطرة الفعلية على الفندق جماعة تتبع جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي كانت وما زالت تسعى بشتى السُبل من أجل الاستيلاء على جميع منطقة باب الخليل، والتي كانت تعرف بحارة بني حارث سابقا، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع منطقة باب الخليل على جميع الأصعدة منها: السياسية والاجتماعية والتاريخية والدينية....

وما تجدر الإشارة إليه، أنه منذ ما يزيد على 18 سنة، والقضية مازالت في أروقة المحاكم الإسرائيلية، نتيجة محاولة الجهات المسؤولة في الإدارة الحالية للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية باسترداد ما تم تسريبه من عقارات نفيسة لا تقدر بثمن، ذلك التسريب تم في عهد البطريك السابق إيرينيوس، من أجل إبطال صفقة التأجير طويلة الأمد، التي تمت في عهد المذكور وبعض من رجالات الدين وطاقم آخر دعم وشجع عملية التسريب عام 2004.

هذا الواقع يشير إلى مسألة في غاية الدقة، بأن جمعية "عطيرت كوهنيم" لم تكن تحظى بهذا الموطئ، لولا تآمر بعض المتنفذين في الكنيسة اليونانية، الأمر الذي أدى إلى خيانة الطائفة العربية المسيحية الأرثوذكسية في البلاد.

وبالتالي ما تقوم به الإدارة الحالية، لا يشكل حفظ ماء وجهها، بل هو واجب عليها بأن تبذل كل جهد وعناية لتدارك وإصلاح أخطاء سلفهم، وهذا الواجب ليس بحاجة لإطراء أو الثناء على الجهة القائمة بإدارة الكنيسة اليوم، كونه واجب ديني وأخلاقي في المقام الأول، لديمومة الحفاظ على أموال الطائفة العربية المسيحية الأرثوذكسية في البلاد.

منوها في هذا المقام، أن أملاك الكنيسة الأورثوذكسية اليونانية لم تكن بهذا الحجم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، لولا أن أبناء ورعايا الطائفة على مدار 500 عام مضى، وهبوا كل أو جزء من عقاراتهم وأموالهم للكنيسة، دأبهم دأب باقي أبناء مختلف الطوائف المسيحية الذين كانوا يوهبوا بعض أو جزء من عقاراتهم وأموالهم للكنيسة التي يتبعونها.

ولا أدل على ذلك، ومن باب صدق ودقة المعلومة لدي، أنه كان بعض أولي الأمر في الكنائس المختلفة مهمتهم إقناع كل شخص ضمن رعايا الكنيسة ميسور الحال، من أجل نقل العقارات أو الأموال إلى الكنيسة، وحثهم على عدم حبس عقاراتهم على ذريتهم كما فعل المسلمون إبان الدولة العثمانية، بالرغم من أن سجلات المحكمة الشرعية، أنبأت عن قيام بعض أهل القدس من المسيحين بحبس عقاراتهم كوقف ذُري على نسلهم.

ولما لم تظهر نتائج التحقيقات منذ عام 2004 في تلك الصفقة للعيان حتى اللحظة، وبالرغم من أن المحكمة الاسرائيلية منذ 3 أسابيع لم تصدر حكمها في طلب أُضفي عليه صفة الاستعجال المقدم من المحاميين المذكرين سالفا، لإخلاء المستوطنين الذين استولوا واقتحموا المكان عنوة ، ولكبح تصرفاتهم غير القانونية، لم تقل حتى اللحظة المحكمة كلمتها بخصوص ظرف الاستعجال، وبخصوص حق الحماية الذي تتمتع به السيدة بسمة قرش بصفتها مستأجرة محمية بالتبعية عن والدها المرحوم عبد المعطي قرش، الأمر الذي يُبقي السؤال التالي محور هذا المقال، لماذا فندق "ليتل بترا" تم اقتحامه والاستيلاء عليه قبل أيام معدودات؟

أعتقد جازما أن الهدف الأكبر، كان ضمن رؤية استراتيجية بعد رصد المنطقة على مدار سنوات مضت من قبل الجمعيات الاستيطانية، لإحكام السيطرة على بركة السلطان صلاح الدين الأيوبي، التي تُعد ثان أكبر مساحة فضاء في القدس القديمة بعد ساحات المسجد الأقصى المبارك، حيث تبلغ مساحتها 4 دونمات، تحاط بعقارات من أربعة اتجاهات، يتبع بعضها الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة القبطية والوقف الذُري لبعض العائلات المقدسية المسلمة.

وبما أن المدخل الرئيس والوحيد الرسمي لتلك البركة من جهة خان الأقباط، وبما أنه كذلك من المؤكد أن الطائفة القبطية لن تسمح لأحد الدخول للبركة من أملاكها الخاصة، وجدت بلدية القدس - من باب جس نبض الشارع المقدسي ومؤسساته الدينية والوطنية- التحرك ضمن بوصلة ما تحتويه البركة من مياه راكدة، الأمر الذي حاولت البلدية بسط سيطرتها على البركة فسعيها كان مدحورا، مما اضطرت إلى توجيه كتب رسمية لدائرة الأوقاف الإسلامية، باعتبار البركة مسجلة في الطابو الأردني باسم وقف صلاح الدين الأيوبي، والاوقاف الاسلامية هي المسؤولة الوحيدة عن تلك البركة بحكم القانون، مطالبة الوقف الإسلامي بتجفيف المياه الراكدة منعا من تكاثر الحشرات والضفاضع على حد زعمهم، وهو ما حاول بعض أعضاء مجلس الأوقاف - ومنعا من اتخاذ بلدية القدس المياه الراكدة علة لوضع يدها على البركة ضمن مظلة الصحة والبيئة العامة – الدخول لمحيط البركة من خلال دكان يطل عليها، بحيث تمت عملية التجفيف ولكنها أوقفت لسبب غير معلوم.

وبعيدا عن موضوع الاتفاقيات المبرمة ما بين دائرة الأوقاف وجامعة القدس قبل بضع سنوات بخصوص تلك البركة، كانت الجمعيات الاستيطانية بزعامة "عطيرت كوهنيم"، ترصد المكان بعد فشل البلدية في بسط السيطرة عليها، وكان دافع الجمعية واضحا وضوح الشمس، بأن المكان هدف استيطاني ليتم الاستيلاء على جميع العقارات المطلة على البركة وبما يشمل كذلك ذات البركة، من أجل تقليص الفارق الديمغرافي ما بين العرب ( المسيحيون والمسلمون) وبين اليهود داخل البلدة القديمة.

من هذا المنطلق، أطلقت الجمعية اسماء متعددة على البركة منها: "بركة يحزكيلي" وتسميات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، ورسمت خطة استراتيجية لمدة 50 سنة قادمة، تهدف إلى محي الوجود المسيحي من تلك المنطقة، وللأسف بدأ مشوار الميل بخطوة تعد من أخطر الخطوات للاستيلاء على المنطقة، من خلال ضعاف النفوس في الكنيسة اليونانية عام 2004، كمدخل للوصول إلى البركة من جهة فندق الليتل بترا، على اساس استراتيجي يتمثل في احكام السيطرة وإدارة الصراع من الفندق الصغير Little Petra Hotel المطل على البركة من الجهة الغربية، وليكون محطة انطلاقة للاستحواذ على المنطقة بامتداد جغرافي يوصل إلى فندق مار يوحنا الذي تم الاستيلاء عليه عام 1989، حيث يقبع في وسط سوق افتيموس المجاور لكنيسة القيامة، أقدس بقعة مقدسة لدى العالم المسيحي.

وهذا الإجراء سيضمن التحكم والإطباق على كامل منطقة باب الخليل لتهويدها وتغيير تسميتها، مقابل دولارات معدودة لا تساوي ثمن الزمان والمكان الذي دُفع فيهما، وهو ثمن بخس قدره أصحاب النفوس الضعيفة مقابل دنيا زائلة بــ 5 مليون دولار من فوق الطاولة و5 أضعاف المبلغ المذكور من أسفلها، ومازالت الطائفة العربية المسيحية الأرثوذكسية، ونحن ننتظر تقرير اللجنة أو اللجان التي تدين من فرّط وسرّب عقارات الوقف الأرثوذكسي المسيحي منذ 18 سنة عجاف.